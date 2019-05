Esce dal negozio e viene investita, 72enne in ospedale dopo l'incidente

Una pensionata agrigentina di 72 anni è stata travolta, e trascinata per alcuni metri, da un’auto in corsa. E’ accaduto in centro, a Favara. L’anziana, a quanto pare, era appena uscita da un negozio quando, all’improvviso, senza che riuscisse a fare un passo indietro, è stata appunto travolta e trascinata da un’autovettura. L’uomo che era alla guida dell’utilitaria si è subito fermato ed ha prestato i primi, indispensabili, soccorsi. L’anziana è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata all’ospedale “San Giovanni di Dio” della città dei Templi.

Ha riportato traumi e ferite varie e non dovrebbe essere, per sua fortuna, in pericolo di vita. I poliziotti che sono in servizio al presidio ospedaliero di contrada Consolida hanno avvisato, dopo aver avuto notizia del ricovero a seguito di incidente stradale, i carabinieri della tenenza di Favara e i vigili urbani della città. Spetterà naturalmente a loro, adesso, cercare di ricostruire – sentendo le parti coinvolte – la dinamica dell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la donna. L’automobilista però si è fermato, ha prestato i primi soccorsi ed ha richiesto l’intervento di un’autoambulanza del 118.