Incidente in viale Porta di Mare: scontro fra auto, un ferito in ospedale

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in viale Porta di Mare, a Favara. A sbattere, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza cittadina, sono state una Mercedes e una Fiat Grande Punto. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza cittadina e un'autoambulanza del 118 che ha già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" la persona rimasta ferita.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)