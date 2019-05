Scoppia l'incendio che distrugge la spazzatrice: caos a Favara

Prende fuoco mentre è in azione, mentre sta spazzando la via Aldo Moro di Favara. E' accaduto stamattina, poco prima delle 7,30. La scintilla prima e le fiamme dopo si sono sviluppate in una spazzatrice che era, appunto, in servizio. E' stato lanciato l'Sos e in via Aldo Moro si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Idranti alla mano, i pompieri hanno cercato di salvare il salvabile. C'è stato però ben poco da fare per il mezzo che è, di fatto, andato completamente distrutto.

Nessun dubbio, non in questo caso, sul fatto che l'incendio sia stato di matrice accidentale. Alta la colonna di fumo nero che si è sollevata, a causa dell'incendio, e che ha richiamato l'attenzione di quasi tutta Favara.