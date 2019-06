L'incendio è divampato dal montacarichi, intossicato e ustionato il 50enne

Non è in gravi condizioni, ma ha riportato una intossicazione da fumo e delle leggere ustioni, il cinquantenne di Favara che ieri pomeriggio ha disperatamente cercato di spegnere l'incendio divampato nella mansarda della sua abitazione.

I medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio", dove il favarese è stato trasferito subito dopo essere stato salvato, hanno diagnosticato 10 giorni di prognosi, salvo complicazioni, per la guarigione. Nessun dubbio - ma questo era chiaro fin dal primo momento - sul fatto che l'incendio è stato accidentale: è divampato a causa del malfunzionamento di un montacarichi che era sistemato nella mansarda. L'uomo, provando a salvare il salvabile, ha cercato di fare da solo, ma è rimasto appunto intossicato e leggermente ustionato.

In via Grazia Deledda, nel centro di Favara, sono poi sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, un'autoambulanza del 118 che ha soccorso l'uomo rimasto ferito e i carabinieri della tenenza cittadina che hanno ricostruito, con precisione, come fossero andati i fatti.