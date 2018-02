Divampa l'incendio in un magazzino, evacuata una famiglia

Un incendio - quasi sicuramente per cause accidentali - è divampato, nella tarda mattinata, in un magazzino di via Luigi Sturzo a Favara. Sul posto, dopo aver acquisito l'Sos, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. In via precauzionale è stata evacuata la famiglia che vive al primo piano del palazzo che è composto da tre piani.

I pompieri sono riusciti ben presto a domare le fiamme che non hanno provocato danni. Soltanto quando tutto è risultato essere messo in sicurezza, la famiglia di favaresi ha potuto far rientro a casa. Tanta l'apprensione nell'intero quartiere, naturalmente. Sul posto, anche i carabinieri della locale tenenza.