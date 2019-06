Scoppia un incendio in casa e il proprietario resta ustionato: allarme in centro

Divampa un incendio in un'abitazione di via Grazia Deledda e, nel tentativo di domare le fiamme, uno dei proprietari resta leggermente ustionato. L'uomo è stato portato, in via precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E' accaduto tutto nel pomeriggio di ieri. Nell'appartamento vivono due fratelli: uno sessantenne, l'altro poco meno. A notare il fumo sono stati alcuni vicini di casa che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Nel centro storico di Favara è stato il panico.

I pompieri del comando provinciale sono riusciti a portare in salvo immediatamente i due fratelli e poi hanno domato l'incendio che si stava già estendendo all'interno dell'abitazione. Sul posto anche un'autoambulanza del 118 che ha trasferito l'uomo, rimasto leggermente ustionato, in ospedale.