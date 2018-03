Brucia l'auto di un impiegato 41enne, avviate le indagini

Brucia l'autovettura - una Ford Kuga - di proprietà di un impiegato quarantunenne. E' accaduto all'alba in via Montecitorio a Favara. Erano le 4,43 quando l'Sos è stato raccolto dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento che sono rimasti al lavoro, sul posto, fino a pochi minuti prima delle 6,30.

In via Montecitorio, anche i carabinieri della tenenza cittadina. Accanto all'autovettura non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o elementi sospetti. Elementi per parlare fin da subito di un rogo dalla matrice dolosa. Matrice che però non viene ancora categoricamente esclusa dai carabinieri che, al momento, attenendosi a quanto rilevato dai vigili del fuoco, parlano di "cause ancora in corso d'accertamento". L'autovettura non è andata distrutta, ma le fiamme l'hanno pesantemente danneggiata.

Spetterà, naturalmente, all'attività investigativa - già avviata dai carabinieri - tentare di fare chiarezza sull'accaduto.