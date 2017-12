Brucia una utilitaria e le fiamme danneggiano anche un portone, avviate le indagini

Brucia un'autovettura - una Lancia Y - posteggiata in via Isonzo a Favara. E' accaduto all'alba. Le fiamme, violentissime, hanno danneggiato anche il portone di un palazzo davanti al quale l'utilitaria era stata lasciata parcheggiata.

Erano le 5,30 circa quando "l'Sos" - lanciato alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento - veniva "raccolto" dai pompieri che immediatamente accorrevano a Favara. I vigili del fuoco, idranti alla mano, sperando di salvare il salvabile, sono rimasti all'opera fino alle 7,40 circa.

In via Isonzo, anche i carabinieri della tenenza cittadina. Soltanto quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle alte fiamme, assieme ai militari dell'Arma, è stato effettuato il mirato sopralluogo per stabilire le cause del rogo che ha pesantemente danneggiato l'utilitaria e il portone del palazzo. Le cause dell'incendio non sono risultate essere però chiare. Si parla, infatti, di "cause in corso d'accertamento". Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale che si è ben presto trasformata in un incendio.