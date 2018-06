Fuga di gas innesca deflagrazione e fiamme in un appartamento, è panico in centro

Vi sarebbe stata pare una fuga di gas all'interno della cucina. Si è innescato un incendio e vi sarebbe stata anche una piccola deflagrazione in un appartamento di via Santo Stefano. Sono momenti di grande concitazione nel centro di Favara dove sono al lavoro sia i vigili del fuoco che i carabinieri della locale tenenza. Non ci sono feriti, per fortuna. E non ce ne sono perché nel momento in cui tutto è accaduto pare che non vi fosse nessuno a casa.

I pompieri del comando provinciale di Agrigento, una volta intervenuti in via Santo Stefano, hanno subito domato le fiamme che hanno creato danni all'interno della cucina. La deflagrazione avrebbe, a quanto pare, mandato in frantumi i vetri di almeno una finestra. Annerite dal fumo le pareti di qualche altra stanza.

Cosa sia accaduto non è ancora chiarissimo. Pare che, all'improvviso, all'interno dell'abitazione ci sia stata una perdita di gas. Quando l'ambiente si è saturato sarebbe bastato poco per innescare una piccola deflagrazione, che ha mandato in frantumi i vetri della finestra della cucina, e un incendio.

Tante le persone che, nella zona, si sono spaventate. Tanti coloro che sono scesi in strada che hanno cercato di capire cosa fosse effettivamente successo.