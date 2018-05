Divampa l'incendio mentre la famiglia dorme, 15enne in ospedale

S'è rischiata una tragedia. Un incendio è divampato, alle 4 circa di stamani, all'interno di un'abitazione di via Delle Fonti, a Favara, dove una famiglia composta da quattro persone stava dormendo. La fiammata iniziale, che ha devastato due stanze, sarebbe scoppiata a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico.

La famiglia è riuscita a mettersi in salvo, uscendo fuori dalla residenza. In via Delle Fonti hanno lavorato, per circa tre ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Una ragazza di 15 anni, figlia della coppia, è rimasta leggermente ustionata ad una mano quando la famiglia era ormai fuori dall'appartamento in fiamme. E' stata portata in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Sul posto, naturalmente, anche i carabinieri della tenenza di Favara che hanno accertato le cause accidentali dell'incendio.