Sparì con 450 mila euro dei clienti della Posta, incendiato il portone di casa all'ex impiegato

Nessun dubbio sul fatto che si tratti di un incendio doloso. Qualcuno ha prima cosparso il portone, in via Belluno, di liquido infiammabile e poi ha appiccato il fuoco. "Bersaglio" dell'intimidazione è stato l'ex impiegato delle Poste di Favara che aveva determinato un ammanco - di ben 450 mila euro - nell'ufficio postale di via Carlo Alberto dove lavorava.

Erano le 2,30 circa, stanotte, quando l'attentato incendiario è stato messo a segno. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Al lavoro, per ore ed ore, anche i carabinieri della tenenza di Favara che hanno, appunto, già avviato le indagini.

La scoperta dell'ammanco nell'ufficio postale venne fatta dopo una temporanea chiusura dell'ufficio "Favara 2" per il caso della rapina messa a segno con un'auto utilizzata come "ariete" per sfondare la vetrata di ingresso.

I carabinieri, adesso, stanno cercando di identificare l'autore dell'intimidazione che non è escluso possa essere strettamente collegato proprio con il furto realizzato, dall'impiegato, all'ufficio postale.