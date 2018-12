Incendiato il portone di casa di un imprenditore, aperta un'inchiesta

Nessun dubbio. Non per i carabinieri della tenenza di Favara e per quelli della compagnia di Agrigento. Le fiamme che hanno danneggiato, lievemente, il portone di ingresso dell’abitazione di un imprenditore trentasettenne sono di origine dolosa. Qualcuno, durante la notte fra giovedì e ieri, ha gettato verosimilmente del liquido infiammabile e poi avrebbe appiccato le fiamme. E’ accaduto in via Ancona a Favara. Un episodio – l’ennesimo che si registra proprio a Favara – sul quale i carabinieri ieri stavano alacremente lavorando. Il danno, provocato al portone, è stato, appunto, limitato. E’ il gesto che, naturalmente, ha dell’inquietante.

Ed è proprio sul gesto che i militari dell’Arma stanno cercando, e anche rapidamente, di fare chiarezza. Fitto è il riserbo sui “passi” che le indagini stanno muovendo. Sembra scontato però, così come è già accaduto in altri fatti analoghi, che la prima cosa che i carabinieri hanno fatto – verosimilmente già durante la notte – è stata quella di accertare se nell’area dell’attentato incendiario fossero presenti o meno delle telecamere di video sorveglianza. Impianti che, naturalmente, potrebbero aiutare ad imprimere una svolta.

I carabinieri della tenenza di Favara, come procedura investigativa esige, hanno sentito, cercando di acquisire elementi per poter immediatamente indirizzare l’attività investigativa, l’imprenditore trentasettenne. Le indagini, a quanto pare, vengono portate avanti su un fronte di trecentosessanta gradi, senza nulla escludere e nulla privilegiare.