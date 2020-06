Notte di fuoco a Favara: due incendi diversi distruggono auto di operaio e disoccupato

Nessun collegamento fra il disoccupato 40enne e l'operaio 35enne che, nel giro di poche ore: fra la nottata e l'alba, hanno visto andare a fuoco le proprie autovetture. Due gli incendi che si sono, infatti, registrati a Favara: uno, durante la notte, in piazza Alberiore e l'altro, all'alba, in via Cavalcanti. Ad accorrere da un capo all'altro del paese sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Delle indagini si stanno, invece, occupando i carabinieri. A quanto pare accanto alle due autovetture non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette o inneschi vari. Elementii oggettivi questi che renderebbero non chiara la matrice del doppio rogo.

In piazza Alberione era stata lasciata posteggiata una Opel Zafira di proprietà di un disoccupato quarantenne. In via Cavalcanti invece è andato a fuoco un Fiat Doblò di proprietà di un operaio trentacinquenne originario di Porto Empedocle. Nessuna ipotesi investigativa viene, al momento, esclusa. Neanche quella accidentale: i vigili del fuoco non hanno escluso infatti che possa trattarsi di cortocircuiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due uomini che hanno visto andare a fuoco i propri mezzi non sono parenti, né amici o conoscenti.