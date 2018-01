"Imu 2012" non pagata? Inviati 8.050 avvisi di accertamento

Imu del 2012 non pagata? Sono 8.050 gli avvisi di accertamento stampati e spediti ad altrettanti contribuenti di Favara. Il Comune, nelle scorse settimane, cercando di far il più rapidamente possibile per evitare la prescrizione, ha aggiudicato all'Imbalplast il servizio, spendendo 1.571 euro.

Gli avvisi di accertamento - ben 8.050 - sono stati dunque inviati entro il termine regolare: il 31 dicembre scorso e stanno già arrivando a destinazione, nelle case dei vari favaresi che dovranno, adesso, onorare il pagamento del tributo.

Quanto sta accadendo, in questi giorni a Favara, non è affatto una novità. Anche ad Agrigento sono stati mandati ben 11.978 avvisi di accertamento per l'Imu del 2012 e il Comune mira a recuperare oltre 5 milioni di euro.