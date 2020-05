Pensionato scomparso da 2 giorni, la Prefettura attiva il piano di ricerche provinciali: è in arrivo l'elicottero

Il piano provinciale di ricerche persone scomparse è stato attivato dalla Prefettura di Agrigento. Domani, in campo, ci saranno tutte le forze dell'ordine della provincia ma anche un elicottero.

Proprio in Prefettura, questo pomeriggio, s'è tenuta una videoconferenza per coordinare - è stato reso noto dal palazzo territoriale del Governo - le operazioni di ricerca di Giuseppe Fallea, nato a Salaparuta il 29.01.1936 e residente a Favara. Del pensionato 84enne non si hanno più notizie da mercoledì 13 maggio e la scomparsa è stata denunciata, stamani, dai familiari.

Al tavolo hanno preso parte tutte le componenti previste nell’apposito documento di pianificazione provinciale per la ricerca delle persone scomparse attivato dalla Prefettura e in particolare il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Giovanni Pellegrino, e il comandante della Tenenza di Favara (a cui è affidata la direzione dei soccorsi), il tenente Giovanni Casamassima, il dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, Alessandro Milazzo, nonché personale del comando provinciale dei vigili del fuoco e del servizio di Topografia applicata al soccorso (Tas), il responsabile della Protezione civile regionale e provinciale e il sindaco di Favara: Anna Alba.

"Dopo la segnalazione da parte dei familiari, la tenenza dei carabinieri di Favara ha dato immediatamente avvio alle attività di ricerca, con il supporto dei volontari della Protezione civile i quali hanno perlustrato i percorsi oggetto degli spostamenti abituali da parte dello scomparso - hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento - . Le generalità della persona scomparsa sono state diramate dalle forze dell’ordine alle proprie specialità mediante le rispettive sale operative. All’esito degli approfondimenti in merito alle abitudini di vita di Giuseppe Fallea è stato definito lo scenario ambientale e geografico in cui verranno intensificate le ricerche ed è stato deciso - ha concluso la Prefettura - che proseguiranno nella giornata di domani anche con l’ausilio di un elicottero".

L'anziano si è allontato con la sua macchina: una Chevrolet Matiz grigia. L'utilitaria, anno 2005, è targata DH249GW.

Chiunque vedesse la macchina (è stato appositamente indicato colore e numero di targa ndr.) o riconoscesse il pensionato favarese, contatti immediatamente i carabinieri.