"Nascondeva fucili in un casolare", giudizio abbreviato per un quarantenne

Giudizio abbreviato per Francesco Sorce, favarese di 40 anni, arrestato il 12 ottobre del 2017 per l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Barba, ha formalizzato la strategia processuale e il gup Stefano Zammuto ha rinviato al 16 aprile per le conclusioni.

Sorce è stato arrestato dai carabinieri che, muniti di metal detector, hanno fatto irruzione in un casolare di contrada San Gregorio trovando, nascosti tra l'erba, un fucile da caccia detenuto illegalmente e pronto a sparare, decine di munizioni ed un fucile ad aria compressa.