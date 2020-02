Giornalista disabile viene fatto allontanare dal campo: è indignazione

Un giornalista lo è sempre. Anche quando è costretto, da tempo immemore, su una sedia a rotelle. Questo pomeriggio, però, l'arbitro chiamato a dirigere l’incontro di calcio Pro Favara – Sporting Vallone, al comunale di Favara, non ha voluto sentir ragioni e Totò Arancio, cronista da oltre 30 anni, è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco.

Quasi tutti i campi le tribune dell'Agrigentino sono inaccessibili ai disabili, gli stadi - molto spesso - non sono neanche dotati di una tribuna stampa. A causa della presenza delle barriere architettoniche Totò Arancio, corrispondente del quotidiano La Sicilia e anche direttore dell’emittente radiofonica Rete 94, è sempre stato fatto sistemare a bordo campo per seguire la partita e fare il suo lavoro. Perché di lavoro si parla. Il cronista sportivo non era questo pomeriggio, esattamente come in tutte le altre occasioni passate, allo stadio di Favara per divertimento.

A nulla sono valsi gli interventi degli stessi collaboratori, Dario Ricchiari e Gabriele Valenti della sezione di Palermo, ma anche dei dirigenti e dei giocatori della Pro Favara e perfino della squadra avversaria. L’arbitro è stato irremovibile. Quell’uomo in carrozzina da disabile, nonostante fosse un giornalista, - scrivono e ricostruiscono i giornalisti di Favara, persone vicine a Totò Arancio, - a bordo campo non ci poteva stare “perché non era inserito in distinta”. La distinta è l’elenco dei giocatori e dei dirigenti non certo dei giornalisti che eventualmente vengono soltanto riconosciuti mostrando il tesserino di iscrizione all'Ordine.

Increduli, ma anche indignati, molti dei giornalisti - e non soltanto i cronisti sportivi - dell'Agrigentino.