Ovuli di eroina dalla Spagna, dove avrebbe dovuto essere "tagliata" la "roba"?

I 10 ovuli di eroina purissima che il ghanese 45enne aveva nello stomaco hanno un valore stimato - in base a come l'eroina sarebbe stata "tagliata" e in base al prezzo di vendita al grammo, che varia dalle 40 alle 50 euro, - da un minimo di 13.200 euro ad un massimo di 15 mila euro. A essere arrestato - per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - è stato un ghanese di 45 anni che è stato poi trasferito al carcere di contrada Petrusa. Un uomo che, dai militari dell'Arma, è stato ritenuto un "corriere".

E l'inchiesta dei carabinieri di Favara e quelli di Agrigento, adesso, sembrerebbe concentrarsi sul tentativo di tracciare la "strada" che quell'eroina ha seguito per giungere fino a Favara dove sarebbe stata verosimilmente - ma non soltanto - smerciata. Stando a quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, il ghanese è arrivato a Favara in autobus. Proprio in autobus, facendo molteplici, infiniti, scali è giunto dalla Spagna.

I carabinieri, già ieri, nonostante la giornata prefestiva, erano intenti a cercare di fare chiarezza. Tanti, infatti, gli interrogativi ai quali dovranno dare, attraverso le indagini, delle risposte. Era la prima volta che il ghanese giungeva nell'Agrigentino? O era già stato presente in passato, magari dopo aver effettuato altri viaggi del genere? Difficile però accertarlo, anche perché i trasferimenti con gli autobus difficilmente lasciano delle "tracce". A Favara, quei 165 grammi di eroina a chi avrebbero dovuto essere consegnati? E soprattutto dove sarebbero stata - visto che, appunto, si trattava di "roba" purissima - "tagliata"? La droga avrebbe dovuto, poi, essere spacciata direttamente a Favara? O avrebbe preso altre "strade" per giungere in altri centri dell'Agrigentino? Di fatto, sembra scontato che i carabinieri cercheranno d'accertare se vi sia o meno una nuova, inusuale, strada di approvvigionamento di eroina dalla Spagna. Fino ad ora - lo insegnano i registratisi casi di cronaca relativi al possesso di eroina - questo tipo di droga nell'Agrigentino, ma non soltanto, sarebbe arrivata da "strade" come quella del Palermitano o del Napoletano. Fino a ieri non c'era, infatti, contezza di canali di approvvigionamento con la Spagna.