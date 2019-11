Dimentica la porta-finestra socchiusa: ladri rubano tre smart tv

Dimentica la porta-finestra socchiusa e al ritorno a casa, in contrada Bisaccia, trova tutto a soqquadro e delle tre smart tv presenti nell’abitazione rurale neanche più l’ombra. Durante la momentanea assenza del padrone di casa, un impiegato favarese cinquantanovenne, qualcuno – senza neanche molte difficoltà – è riuscito, infatti, ad intrufolarsi e dopo aver rovistato fra armadi e cassetti ha portato via quanto di “prezioso” è riuscito a trovare: tre smart tv appunto.

Al cinquantanovenne, fra incredulità e rabbia, non è rimasto altro da fare che denunciare tutto alla tenenza dei carabinieri di Favara. I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo e hanno constatato il furto. Una razzia che non è risultata essere coperta da nessuna assicurazione.

Sono state avviate le indagini per provare ad identificare il balordo o i balordi che hanno messo a segno il furto. Non sarà però semplicissimo, anche perché i delinquenti non si sarebbero lasciati tracce dietro le loro spalle