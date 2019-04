Nuovo furto ai distributori della scuola, è il quarto o il quinto colpo?

E’ successo di nuovo. A neanche un mese dall’ultimo colpo – quello che aveva fatto portare via ben 20 pc portatili e 2 fissi – i ladri sono tornati all’istituto“Enrico Fermi” di via Che Guevara, a Favara. E ancora una volta – forse la quarta o quinta – hanno preso di mira i distributori automatici di snack e bevande. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato una porta dell’istituto scolastico e una volta dentro lo stabile, a quanto pare, si sono immediatamente diretti verso i distributori automatici. Uno, in maniera particolare, sarebbe stato scassinato e i malviventi sarebbero riusciti ad appropriarsi di tutte le monete che c’erano all’interno.

Fatta la scoperta, al momento della riapertura della scuola, è stato subito lanciato l’allarme e in via Che Guevara si sono portati i carabinieri della tenenza cittadina. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare, laddove possibile, di dare un nome e cognome a questa banda di ladri. Non c’è, naturalmente, nessuna certezza, ma non è escluso che la “mano” possa sempre essere la stessa.