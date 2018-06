"Allaccio abusivo all'illuminazione pubblica", scatta un arresto

Avrebbe allacciato abusivamente l'impianto elettrico della sua casa alla rete di illuminazione pubblica. Un furto in piena regola che è stato scoperto dai carabinieri e dai tecnici dell'Enel. Un ghanese, residente in via Reale a Favara, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza cittadina. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'immigrato è stato posto agli arresti domiciliari.