Ladri rubano in casa di un operaio: le telecamere hanno ripreso il colpo?

Forzano la finestra dell’abitazione, si intrufolano e dopo aver rovistato un po’ ovunque portano via un pc portatile, una Postapay e un libretto postale. Nel mirino di quella che potrebbe essere stata una banda di ladri: la residenza – in contrada Pioppo-Rinazzi - di un operaio favarese trentacinquenne. A fare l’amara scoperta, al momento del rientro a casa, è stato proprio l’operaio che altro non ha potuto fare che chiamare in suo soccorso i carabinieri della tenenza.

I militari dell’Arma di Favara hanno raccolto la denuncia, contro ignoti, e hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i ladri. Un’attività investigativa che potrebbe anche essere facilitata dalla presenza – nella villetta – di telecamere poste a presidio. I militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati dell’impianto di video sorveglianza. Frame che potrebbero davvero rivelarsi determinati.

Il furto non è risultato essere coperto da polizza assicurativa. E si tratta veramente di un bottino anomalo anche perché della Postapay e del libretto postale, i malviventi non avranno certamente nulla che farsene. Anche su questo dettaglio, ieri, sembravano concentrarsi le indagini dei carabinieri della tenenza di Favara.