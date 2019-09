"Ripulita" la casa di un impiegato: portati via tutti i monili e i preziosi

Approfittano dell’assenza dei padroni e - senza essere visti, né tantomeno sentiti – riescono ad intrufolarsi in un’abitazione di contrada Poggio a Favara. Banda di ladri all’opera – in pieno giorno: di mattina per la precisione - per “ripulire” la residenza dell’impiegato favarese cinquantenne.

Dopo aver messo tutto a soqquadro, i ladri – verosimilmente più persone – sono riusciti a trovare e a portare via tutti i monili in oro e i preziosi che erano custoditi in quella residenza.

Il danno non è stato quantificato con precisione, ma ammonta a diverse migliaia di euro. Dell’attività investigativa sul furto in abitazione si stanno occupando adesso i carabinieri della tenenza cittadina.