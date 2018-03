"Allaccio abusivo alla condotta pubblica dell'acqua", arrestati due baristi

Scoperto un allaccio abusivo alla condotta pubblica dell'acqua. Allaccio realizzato in pieno centro cittadino a Favara da due commercianti che sono stati arrestati, in flagranza di reato, per l'ipotesi di furto aggravato.

"I due esercenti, titolari di un noto bar, avevano ideato - hanno ricostruito i carabinieri del comando provinciale di Agrigento - un singolare ma semplice sistema per asportare fraudolentemente l’acqua da un pozzetto della condotta pubblica, facendola confluire, attraverso un lungo tubo, nella cisterna del bar in loro gestione. Cisterna che aveva la capienza di circa 10.000 litri. I due sono stati sorpresi mentre stavano riempiendo la cisterna, utilizzando un tubo lungo circa 30 metri collegato direttamente alla rete idrica".

Sarebbe stata proprio la presenza di questo lungo tubo nelle vicinanze di un pozzetto sulla pubblica via ad insospettire i militari della tenenza di Favara. È bastato seguire il tubo che si districava lungo le viuzze retrostanti l’esercizio commerciale per scoprire dove andasse a finire e a chi fosse destinata l’acqua.

I militari, a seguito di ulteriori indagini, hanno scoperto che "i due titolari del bar non avevano - scrivono i carabinieri del comando provinciale di Agrigento - stipulato alcun contratto di fornitura di acqua per l’esercizio commerciale".

Gli arresti dei due favaresi, V. A. di 39 anni e D. G. di 36 anni, sono stati già convalidati dall’Autorità giudiziaria. Tutti i materiali utilizzati per realizzare l’allaccio abusivo sono stati posti sotto sequestro.