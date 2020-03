Forza i controlli anti-Coronavirus ed è in possesso di cocaina: arrestato 57enne

I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato, nella tarda serata di lunedì, un favarese 57enne ritenuto responsabile d'aver forzato un posto di controllo e d'essere stato trovato in possesso, dopo un rocambolesco inseguimento, di tre dosi cocaina. Dopo l'arresto del ricercato tunisino, i militari dell'Arma di Favara - impegnati in sistematici controlli anti-Coronavirus - sono riusciti a raggiungere un altro importante risultato operativo.

I militari stavano effettuando un controllo in Corso Vittorio Venetto quando hanno notato una vecchia utilitaria guidata da un uomo dall'aria sospetta. Dopo essersi fermato, alla richiesta dei documenti, il 57enne avrebbe insultato i carabinieri opponendo, di fatto, resistenza e poi scappando a piedi. Dopo un breve ma rocambolesco inseguimento, il fuggitivo è stato bloccato e portato in caserma. E' stato dunque perquisito e addosso gli sono state trovate 3 dosi di cocaina. E' dunque scattato l'arresto ed è stato sottoposto ai domiciliari. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità essendo stato trovato in giro senza uno giustificato motivo in relazione all'emergenza Coronavirus.

L'efficace rete di controlli - predisposta dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - continuerà ad essere messa in atto tanto a Favara quanto in tutti gli altri paesi della provincia.