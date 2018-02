Fondi compensazione Anas, arrivano 389 mila euro: serviranno per strade e cimitero

Sono arrivati i soldi. E' un anticipo del 30 per cento delle misure compensative per i disagi arrecati agli abitanti di Favara per i lavori di raddoppio della statale 640, la Agrigento-Caltanissetta. La convenzione era stata sottoscritta con l'Anas ed era destinata all'utilizzo delle somme residue relative ai ribassi d’asta di lavori eseguiti e pari a 389.000 euro.

"Di questi 389 mila euro, ben 300 mila saranno utilizzati per la messa in sicurezza e manutenzione della viabilità interna del territorio comunale, con particolare attenzione - hanno reso noto dal Comune di Favara - alle zone nevralgiche che creano difficoltà e pericolo per la pubblicità incolumità e sicurezza. I restanti 89.000 euro saranno destinati, invece, per interventi migliorativi da realizzare al cimitero Fontana degli Angeli. A breve si provvederà alla pubblicazione dei bandi di gara".