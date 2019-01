Fognatura inadeguata in via Esa Chimento, operai al lavoro per superare l'emergenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La problematica riscontrata a Favara in via Esa Chimento è legata alla presenza di un inadeguato collettore fognario.

Già in passato nel 2014 e nel 2015 il collettore è stato oggetto di manutenzione straordinaria con sostituzione di due tratti con un collettore idoneo in Ecopal.

Nei giorni scorsi sono stati già sostituiti ulteriori 18 mt. di collettore fognario, per il tratto che risultava notevolmente danneggiato.

L’intervento attuale ha risolto il problema già identificato, con il ripristino delle normali condizioni di scorrimento fognario; la fruizione della strada sarà consentita nell’arco dei prossimi tre giorni lavorativi, condizioni meteo permettendo.

In via preventiva, inoltre, la Girgenti Acque ha eseguito una video ispezione in un tratto a monte, verificando che lo stesso, pur risultando funzionante, ha subito una parziale ovalizzazione e dovrà, quindi essere sostituito.

E’ stato perciò programmato un successivo intervento, che si eseguirà nel corso delle prossime settimane, per la sostituzione di ulteriori 18 metri di collettore fognario.