"Fawàr Folk Fest”, cala il sipario sulla prima edizione della manifestazione

Spettacolo di chiusura, questa sera, a Favara, della prima edizione del “Festival Internazionale del Folklore - Fawàr Folk Fest” organizzato dal gruppo folkloristico “Fabaria Folk”.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo dai cittadini, dai tanti emigrati rientrati a Favara per le ferie, e dai molti turisti presenti in città che hanno assistito alle esibizioni che dal 23 agosto ad oggi sono state programmate e che hanno arricchito il cartellone dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

Ad esibirsi sul palco allestito in piazza Cavour, inizio ore 21:00, saranno i gruppi internazionali: “Ngwao Letshwao”, dello Stato africano del Botswana; “Ballet Folklorico Juvenil Sev” di Veracruz Messico; "Rybnik" della Polonia; Kud "Plana" dalla Serbia; “Folklorni Soubor Sarvanaci" dalla Slovacchia/Repubblica ceca. Con loro anche i gruppi agrigentini di Gergent e Fiori del Mandorlo e, naturalmente, i padroni di casa Fabaria Folk.

Una sfida vinta per Giuseppe Trupia e Valentina Cammilleri, presidente e coreografa del Gruppo Fabaria Folk, che unitamente a tutti i ragazzi del gruppo si sono spesi per l’organizzazione del Festival ma anche per l’accoglienza e il soggiorno a Favara dei graditi ospiti.

Domani è previsto un extra time con i gruppi di Serbia, Polonia e Slovacchia-Repubblica Ceca che dopo aver visitato la Valle dei Templi di Agrigento, in serata, inizio alle 21.00, si esibiranno in unospettacolo a Zingarello.