"Simulò dissociazione", legale indagato per favoreggiamento: sequestrata la lettera dell'ex di Rizzo

I poliziotti della Squadra Mobile e il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, hanno trovato e sequestrato - fra le carte dello studio legale - l'originale della lettera di dissociazione firmata da Angela Russotto, sorella di Gerlando Russotto, ed ex fidanzata di Mario Rizzo. Lettera con la quale la giovane ha dichiarato di dissociarsi "nettamente dalla scelta" del trentaduenne Rizzo di collaborare con la giustizia.

Il legale Salvatore Cusumano - iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di favoreggiamento - pare che inizialmente avesse negato di avere questa lettera. La perquisizione effettuata, ieri mattina, dai poliziotti della Squadra Mobile, alla presenza del procuratore aggiunto Salvatore Vella e dei rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ha consentito di ritrovarla e sequestrarla.

La lettera venne diffusa alla stampa il 9 agosto scorso. Nei giorni successivi, la Procura ha sentito, nell'ambito dell'incidente probatorio, Mario Rizzo. Rizzo aveva accusato il cognato Gerlando Russotto che il 2 agosto scorso finì in carcere per l'accusa di avere preso parte a un agguato in Belgio proprio insieme al presunto pentito. La Procura della Repubblica di Agrigento ipotizza che quella lettera, consegnata ai giornali, sarebbe una montatura e, in particolare, che la donna, sorella di Russotto, si sia dissociata dal fidanzato solo perchè Cusumano l'avrebbe costretta a firmare la lettera di suo pugno.

L'avvocato Russotto - che ha nominato quale suo difensore il legale Salvatore Pennica - è finito, negli ultimi mesi, alla ribalta nazionale, perché è il difensore di Filippo Russotto: l'ex compagno di Gessica Lattuca che è scomparsa, il 12 agosto scorso, sempre da Favara.