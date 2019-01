Favara, manutenzione di due strade provinciali: scade il termine per partecipare alla gara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scade l’11 gennaio il termine per partecipare alla gara per i lavori di manutenzione straordinaria su due strade provinciali che interessano, principalmente, il Comune di Favara e precisamente la SP n.80 Agrigento - Baiata - Favara e la SP n.3A Bivio Caldare (Strada Statale 189) – Favara. Questi lavori erano stati inseriti nel Piano triennale delle Opere Pubbliche approvato nel 2018.

L'Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza è di 682.180,00 euro, compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/2008) per 13.640,00 euro. L'importo a base d’asta, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza è di € 668.540,00. I costi della mano d’opera sono pari ad € 120.336,03.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12:00 dell'11 gennaio 2019, mentre la data dell'apertura delle offerte avverrà alle ore 09:00 del giorno 15 Gennaio. L’apertura delle offerte avrà luogo presso la Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio, sita in Via Acrone al n.27 ad Agrigento.

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori.

La procedura di gara è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

Per partecipare alla gara occorre collegarsi al sito ed accedere alla sezione Portale Appalti al seguente indirizzo: http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali", propedeutiche alla fase di registrazione.