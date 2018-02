Elezioni regionali, in pagamento gli onorari dei componenti dei seggi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale informa i soggetti interessati che da mercoledì 7 febbraio 2018 saranno in pagamento, presso lo sportello della Tesoreria Comunale della Banca Monte dei Paschi di Siena, gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali (presidenti, scrutatori e segretari), per le attività svolte in occasione delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017.

Si raccomanda il ritiro dei compensi da parte degli interessati nel più breve tempo possibile, onde procedere alle prescritte rendicontazioni.

Il Sindaco

Dott.ssa Anna Alba