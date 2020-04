Trovata morta nella sua abitazione, vano ogni tentativo di soccorso

Una 47enne di Favara, assistita da una suora, è stata trovata morta stanotte nella sua abitazione di via Delle Muse, nel centro storico. La donna è spirata per un arresto cardiocircolatorio. A precipitarsi sul posto sono stati gli operatori del 118, i carabinieri della locale tenenza ed, a supporto, era stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. La porta della residenza è stata, poi, però, aperta dal padrone di casa. La donna, stando a quanto emerge, stava male da tempo. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Nessun decesso per Covid-19 a Favara. Contrariamente alle voci che, da stamani si rincorrono, il decesso della 47enne è avvenuto per cause naturali. E si trattava di una donna assistita da una suora.