Esibizioni, mostre e mega installazioni: Favara diventa capitale dell'architettura

Farm Cultural Park è tra i vincitori del Bando “Festival dell’Architettura” promosso dala direzione generale creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana. E' stato un vero e proprio trionfo voluto e ottenuto da parte della famiglia Bartoli, ideatori della Farm cultural Park.

Si, si chiamerà "SI" – South Italy Architecture Festival. Una manifestazione dedicata al ruolo dell’Architettura come catalizzatore sociale, come interfaccia del dialogo tra spazio e società per promuovere l’importanza dell’architettura nel nostro quotidiano, migliorare il tessuto urbano, sociale ed economico delle città. Favara, dunque, diventare una "mini" capitale dell'architettura internazione. Dal 21 marzo al 4 aprile nella città dell'agnello pasquale, succederà di tutto.

Esibizioni, installazioni e mostre di architetti, urbanisti e artisti internazionali, workshop e laboratori, attività per i bambini e progettualità per gli adolescenti, lecture e premi, proiezioni di film, performance di danza contemporanea, presentazioni di libri e riviste di architettura, tavole rotonde e attività di community engagement con i cittadini. La Farm cultural Park porterà a Favara professionisti di grande rilievo, per una settimana che, quasi certamente, vedrà gli occhi puntati suna realtà diventata - negli anni - eccellente. Quest’anno l’estate alla Farm inizia a primavera.