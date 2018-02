Delitto Ciffa e tentato omicidio Nicotra, fissati gli esami per cercare “impronte papillari latenti” su un pacchetto di sigarette

Si terranno il 13 marzo, a partire dalle 11, al Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo, gli accertamenti irripetibili di tipo biologico su alcuni reperti sequestrati sulle scene degli agguati di Carmelo Ciffa e Carmelo Nicotra.

Carmelo Ciffa, operatore socialmente utile di 42 anni, è stato freddato il 26 ottobre del 2016 davanti a un supermercato in corso Vittorio Veneto, a Favara, mentre potava alcune palme. L’agguato a Carmelo Nicotra, 35 anni, ferito a colpi di arma da fuoco, è avvenuto, invece, la sera del 23 maggio nel suo garage di Favara. I due fatti - secondo la Direzione distrettuale antimafia di Palermo - hanno un collegamento fra loro: i Pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra hanno, nelle scorse settimane, unificato i due fascicoli.

Gli accertamenti erano stati originariamente fissati per il 14 febbraio scorso, ma sono stati rinviati per impegni professionali di alcuni difensori.

Nelle scorse settimane sono stati eseguiti accertamenti su due auto nell’ambito del filone di indagini per l’agguato a Nicotra, che è rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano. In una delle auto non ci sarebbero tracce di polvere da sparo, ma impronte digitali. La seconda è completamente carbonizzata e risulta complicato risalire anche a un minimo indizio o a qualsiasi traccia biologica. Il personale della polizia scientifica ha cercato sangue, saliva e impronte digitali su una Fiat Panda e una Renault Modus. La prima è stata trovata all'interno del garage in uso da Nicotra mentre la Renault Modus è stata trovata incendiata in contrada Zingarello, ad Agrigento, l'indomani mattina del tentato omicidio: quella vettura, secondo gli inquirenti, sarebbe stata usata per accompagnare il ferito in ospedale e potrebbe contenere tracce organiche dei killer o, comunque, utili alle indagini.

Il 13 marzo verranno eseguiti accertamenti tecnici non ripetibili finalizzati alla ricerca di “impronte papillari latenti” su un pacchetto di sigarette Marlboro trovato su uno dei luoghi del delitto.