Danneggiata la "bocchetta" del Postamat, ufficio sempre nel "mirino"

Nel novembre dello scorso anno, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile, appiccarono il fuoco. L’altra notte hanno danneggiato – non è chiaro se abbiano provato a forzarla o meno – la "bocchetta" Atm. Ancora una volta, prepotentemente, è stato il Postamat dell’ufficio di via Carlo Alberto dell, nei pressi di piazza Della Vittoria, a Favara, a finire alla ribalta della cronaca. Ad agire degli ignoti teppisti. Fatta la scoperta, subito è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della locale tenenza.

E i militari oltre a constatare il danneggiamento hanno avviato le indagini per provare a dare un’identità a chi ha agito, durante le ore notturne, senza essere visto, né tantomeno sentito. E' stato un raid vandalico? O hanno tentato veramente di forzare il Postamat? Spetterà all’attività investigativa dei militari dell’Arma di Favara provare a fare chiarezza. Non ci sono certezze istituzionali, ma appare scontato che i carabinieri abbiano già acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza dell’ufficio postale. Impossibile comunque, sia nel caso di novembre dello scorso anno che in quello delle ultime ore, ipotizzare un tentato furto. Il "bocchettone" del Postamat non si forza.