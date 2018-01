Crolla vecchia e disabitata abitazione, danneggiata un'autovettura

Crolla una vecchia e disabitata abitazione di cortile Spina, nella zona di via Piave, area sottostante il Calvario, a Favara. I cumuli di detriti non soltanto sono finiti per strada ma hanno anche raggiunto e danneggiato l’autovettura, una Fiat Punto di proprietà di un giovane favarese, che era stata regolarmente posteggiata sul ciglio della strada.

Scattato l’allarme, in cortile Spina si sono portati subito i carabinieri della tenenza cittadina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i tecnici del Comune di Favara. L’area è stata, naturalmente, messa in completa sicurezza ed è stata transennata.

Cresce però la paura dei residenti del quartiere che temono ulteriori, improvvisi, cedimenti. Favaresi che, memori di quanto accadde in via Del Carmine, chiedono, dunque, al Comune di fare in fretta a rimettere tutto definitivamente in sicurezza.