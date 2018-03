Favara scende ancora in piazza, la comunità dice stop alla scia sanguinosa

Favara torna in piazza, questa volta lo fa per dire basta alla scia sanguinosa degli ultimi anni. Dopo l’omicidio di Emanuele Ferrato, i favaresi dicono basta e scendono in piazza. A dare voce al corteo è il sacerdote, don Giuseppe d'Oriente, vero

Al corteo ha anche preso parte l’Amministrazione comunale con in testa il sindaco, Anna Alba. Sono stati centinaia favaresi che ieri pomeriggio hanno scelto di sfilare silenziosamente, portando con sé la voglia di dire basta a questa scia sanguinosa che negli ultimi anni sta coinvolgendo Favara. Il corteo dell'antimafia si è riunito a pochi passi dalla chiesa dei santi Pietro e Paolo.