Anziana positiva al Covid-19, il sindaco: "Bisogna capire chi è il paziente '0'"

"Abbiamo comunicato con il direttore dell'Asp di Agrigento sul caso positivo di Favara. In questo momento, la cosa più importante è capire chi è il paziente '0', ovvero la persona che ne ha determinato il contagio. A quanto pare, la signora ha avuto contatti con parenti che sono rientrati dalla Lombardia. Ma ancora non abbiamo notizie certe, aspettiamo la relazione da parte dell'Asp". Lo ha detto, nel cuore della notte, il sindaco di Favara: Anna Alba in merito al caso della 76enne di Favara che, ricoverata al reparto di Cardiologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio", è stata sottoposta al tampone rino-faringeo. E ieri sera è arrivato l'esito del test.

"Alla famiglia della persona interessata non posso che dire di mettersi subito in quarantena - ha incalzato il sindaco di Favara - . E' stato attivato un protocollo che riguarderà tutte le persone con cui la signora ha avuto dei contatti. Cerchiamo di essere cauti, non è una 'caccia alle streghe'. Bisogna essere lucidi e usare il buon senso. Restare a casa è un obbligo. La situazione è emergenziale".

"La 76enne non versa in gravi condizioni di salute, a breve verrà trasferita nel centro più vicino di Enna o Caltagirone. Si sta cercando, e capite anche la tensione che c'è in ospedale, di tutelare - ha continuato il sindaco Anna Alba - tutte le persone che sono coinvolte all'interno del reparto: sia pazienti ricoverati, sia del personale sanitaro che sta facendo un ottimo lavoro. Siate cauti, prudenti e rimaniamo a casa".