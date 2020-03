Laurea online a Favara, Miriana Arnone: "Covid-19 oggi ho vinto io"

Vuole lavorare nel campo della genetica in un laboratorio.

Online, in collegamento da Favara a Messina, ha discusso una delle pagine più importanti della sua vita. Si chiama Miriana Arnone, è di Favara e, nonostante le complicazioni create dal Covid-19 anche al suo percorso accademico, si è laureata in Scienze Biologiche all'università di Messina. Accanto alla giovane neo dottoressa non c'era il suo fidanzato, non c'erano gli amici e i parenti. Non ha avuto, dopo anni di sacrifici, - come molti suoi colleghi proclamati in questi giorni - confetti, né bomboniere, né festeggiamenti.

"Non importa 'dove' e 'come'. E' sempre una grande emozione - ha scritto Miriana Arnone - . Covid-19 oggi ho vinto io!". Accanto alla ragazza di Favara c'erano però papà, mamma, la sorella, il cognato "e c'era - scrive - il mio grande amore Gerlando (il mio nipotino di 2 mesi). Vorrei continuare i miei studi e crescere sempre di più, questo per me è un inizio non un arrivo. Spero che la vita mi regali altre emozioni belle come questa. A giugno se tutto riuscirà a tornare nella normalità ci sarà la consegna dei diplomi a Taormina con il rettore dell’università Salvatore Cuzzocrea".

