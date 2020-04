Troppe persone per strada a dire addio a Lorena, Procura apre un'indagine conoscitiva

Troppa gente ha partecipato, ieri, all'addio a Lorena Quaranta: la 27enne laureanda in Medicina che è stata uccisa, a Furci Siculo (nel Messinese), dal fidanzato Antonio De Pace di Vibo Valentia. Le immagini - fotografie tratte dai social soprattutto - sono finite sul tavolo della Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo senza notizia di reato, né indagati.

Un'inchiesta conoscitiva per appurare se si è trattato di una partecipazione spontanea e incontrollabile o se organizzata. Degli accertamenti, in questa primissima battuta, si stanno occupando i carabinieri della tenenza di Favara. A coordinarli è direttamente il procuratore Luigi Patronaggio.

Sia sotto casa della ragazza, al passaggio del carro funebre, che nei pressi del cimitero si è radunata - ieri pomeriggio - fin troppa gente. Favaresi sotto choc per la tragedia di Lorena, ma che non avrebbero potuto stare in strada per effetto del decreto - per contenere il rischio contagio da Coronavirus - della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Favara, Anna Alba, che, con tanto di fascia tricolore, è stata presente alla "liturgia della parola" (non un vero e proprio funerale) aveva, condividendo l'idea di un giornalista, invitato - attraverso i social - tutti i concittadini a stringersi al dolore dei familiari di Lorena esponendo lenzuola bianche dai balconi. All'inizio dell'emergenza sanitaria, subito dopo che vennero firmati i primi divieti dalla presidenza del Consiglio dei ministri, i carabinieri avevano denunciato, alla Procura di Agrigento, 48 persone che presero parte - a Porto Empedocle - ad un corteo funebre.