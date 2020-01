Il Consiglio ha approvato: il mercato settimanale verrà trasferito

Il Consiglio ha approvato: il mercato settimanale di Favara verrà trasferito. Ripresentata in consiglio comunale dopo la bocciatura dello scorso aprile, la proposta di trasferire il mercato settimanale dall'attuale sede in via Cicero e Di Francisca è stata approvata con 14 voti favorevoli e 6 contrari (4 gli assenti).

La necessità di individuare una nuova area era stata sollecitata dal comando di polizia municipale per ragioni di sicurezza visto che la zona dove attualmente si svolge il grande mercato all'aperto (piazza Lando Conti e traverse) non consente di tenere sotto controllo le numerose vie di accesso e di fuga che si intersecano tra loro.