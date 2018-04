Condannato per violenza e stalking all'ex moglie, scatta divieto di dimora

Condannato a quattro anni di reclusione per stalking e violenza sessuale alla moglie si vede aggravare la misura cautelare. La Corte di appello, davanti alla quale è imputato A.P., 66 anni, di Favara, ha imposto il divieto di dimora in paese all’uomo che avrebbe violato ripetutamente la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il favarese, secondo le denunce della moglie che si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Maria Alba Nicotra, l’avrebbe minacciata, picchiata, umiliata e ne avrebbe abusato sessualmente. Le molestie o, comunque, i tentativi di avvicinamento sarebbero proseguiti anche dopo l’ordinanza cautelare e la sentenza di condanna di primo grado, impugnata dalla difesa.