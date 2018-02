Colpo di pistola contro la finestra di un'anziana, aperta un'inchiesta

Trova il vetro della finestra in frantumi e all’interno della soffitta un proiettile. Una pensionata di 80 anni, inevitabilmente sotto choc, senza perder tempo, ha subito chiamato il 112. E’ accaduto in via Pio La Torre a Favara. L’anziana – stando a quanto è stato ricostruito ieri dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – da diverse settimane, forse mesi, non metteva piede nella soffitta della sua abitazione. Lo ha fatto, appunto, nei giorni scorsi ed ha trovato il vetro della finestra bucato.

I carabinieri della tenenza di Favara hanno fatto un meticoloso sopralluogo ed hanno accertato che il vetro era stato scheggiato da un colpo d’arma da fuoco. Sono state avviate, naturalmente, le indagini. L’ipotesi privilegiata è che si sia trattato di un colpo di “scacciacani”. Visto che l’anziana non riusciva a ricordare con precisione l’ultima volta che era stata in soffitta, i carabinieri tendono a non escludere che quel colpo d’arma da fuoco – che ha danneggiato appunto il vetro della finestra – possa anche essere riconducibile agli ormai archiviati festeggiamenti della notte di San Silvestro. Sempre a Favara, infatti, si era registrata – ma nei giorni immediatamente successivi al Capodanno – una scoperta analoga.