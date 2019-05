Chiude l'impianto per i rifiuti organici, rivoluzionata la raccolta

Impossibile trasferire i rifiuti organici - da giovedì a mercoledì prossimo - alla stazione di trasferenza di Lercara Friddi. In concomitanza, è chiuso anche l'impianto Raco di Belpasso, nel Catanese. A Favara viene rivoluzionato il calendario dei conferimenti. A farlo è stato, con ordinanza, il sindaco che non ha potuto far altro che prendere atto della comunicazione della Seap circa l'impossibilità di conferire il rifiuto organico alla stazione di trasferenza di Lercara Friddi, per la concomitante chiusura dell'impianto della Raco di Belpasso.

Ecco, dunque, come cambia - ma temporaneamente - il calendario dei conferimenti.

Giovedì 23 maggio 2019 - Vetro / Pannolini e Pannoloni

Venerdì 24 maggio 2019 - Carta e Cartone

Sabato 25 maggio 2019 - Secco Residuo

Lunedì 27 maggio 2019 - Plastica e Metalli

Martedì 28 maggio 2019 - Umido-Organico

"Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione al fine di limitare i disagi" - chiedono dal Comune di Favara.