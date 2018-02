Casa disabitata a rischio crollo, sgomberate due famiglie

Due famiglie, residenti nel quartiere Palmoliva, sono state sgomberate. Il provvedimento, su richiesta del comando della polizia municipale, è stato firmato dal vice sindaco Lillo Attardo. Ed è stato firmato perché in via Largo Natale c'è un edificio, una casa disabitata, che rischia di crollare. Le famiglie che hanno ricevuto l'ordinanza di sgombero vivono in edifici attigui a quello a rischio cedimento. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La residenza abbandonata da anni ha il tetto crollato e palesi segni di dissesto ai muri perimetrali. E' stato fatto, negli scorsi giorni, un sopralluogo mirato da parte della polizia municipale e dei vigili del fuoco di Agrigento e si è dunque arrivati - per tutelare l'incolumità - alla richiesta del provvedimento di sgombero.

L'area è stata interamente transennata. Notificata ai proprietari dell'immobile cadente un'ordinanza che impone la messa in sicurezza dell'edificio.