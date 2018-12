Favara, tutti pazzi per le feste: pronta la “Casa di Babbo Natale”

Arriva la casa di Babbo Natale a Favara. Un’esplosione di gioia per i più piccoli. Ne dà notizia il “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. Fondamentale la sinergia con i privati.

“Tutto è avvenuto in 24 ore – dice l’assessore Rosanna Pecoraro –. La ditta Legno Master dei fratelli Vitello ha preso a cuore il nostro progetto e ha realizzato la casetta in meno di una giornata”. Il sindaco Anna Alba, aggiunge: “Al più presto comunicheremo giorni e orari dell’arrivo di Babbo Natale, per permettere ai più piccoli di portare le letterine”.