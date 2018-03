Carambola fra tre auto con morto, una condanna per omicidio stradale

Nove mesi di reclusione per l’accusa di omicidio stradale. La pena inflitta dal giudice Rosanna Croce nei confronti del favarese Giovanni Nobile, 55 anni, è comunque ampiamentre inferiore rispetto a quella chiesta all’udienza precedente dal pubblico ministero Antonella Carrozzieri che aveva proposto la condanna a tre anni. Nobile è stato ritenuto colpevole di avere provocato la morte del pensionato favarese Emanuele Sicilia, 72 anni, correndo a folle velocità con la sua Alfa 159 e provocando una carambola fra tre auto.

Una ricostruzione che l’imputato e i suoi difensori, gli avvocati Salvatore Maurizio Buggea e Angelo Mangione, hanno sempre smentito. L’incidente mortale è avvenuto in pieno giorno, il 31 maggio del 2012 in contrada Petrusa e coinvolse tre auto: una Fiat Uno, una Alfa Romeo 159 e una Peugeot 306. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, trasferito in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e morto poco dopo l’arrivo per i traumi riportati che, fin da subito, erano apparsi molto gravi. Feriti solo in maniera lieve, invece, gli altri due automobilisti.