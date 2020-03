Maresciallo positivo al Covid-19, isolamento finito: 6 carabinieri in servizio

I 6 carabinieri che si erano messi in isolamento, dopo aver avuto contatti con il maresciallo che è risultato positivo e che è ancora ricoverato al Sant’Elia di Caltanissetta, hanno finito la “quarantena” e hanno ufficialmente ripreso servizio. Le condizioni di salute del sottufficiale, che presta servizio a Villaseta e che dorme alla tenenza di Favara, sono, nel frattempo, decisamente migliorate.

Il militare venne portato in ospedale dopo circa una settimana di febbre, durante la quale rimase - categoricamente in isolamento - all'interno della sua stanza nella tenenza di Favara. Tutti coloro che però erano venuti in contatto con lui - i sei colleghi appunto - sono stati messi in isolamento. Un periodo di tempo che, per fortuna, è finito senza complicazioni e ieri i militari sono tornati in servizio.