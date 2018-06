"Falsi esposti contro magistrati", 77enne nei guai

Falsi esposti contro magistrati, accusati di abusi vari e insabbiamenti. La Procura di Catania, con un provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Francesco Giuseppe Puleio, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti del favarese Giacomo Sanfilippo di 77 anni.

Sanfilippo, in particolare, avrebbe presentato una falsa denuncia per abuso di ufficio nei confronti di due gip di Caltanissetta - Lirio Conti e David Salvucci - ritenuti "colpevoli" di avere "insabbiato" alcuni esposti presentati nei confronti di numerosi magistrati di Agrigento, accusati a loro volta di avere illegittimamente archiviato numerose sue denunce in materia di colpa medica e pagamento di imposte e tasse.

Con l'avviso di conclusione delle indagini il difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, avrà venti giorni di tempo per tentare di convincere il pm, attraverso la presentazione di memorie o chiedendo un interrogatorio, a non chiedere il rinvio a giudizio.