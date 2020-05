Brucia l'auto di un disoccupato, cause non chiare: avviate le indagini

Brucia l’autovettura, una Fiat Punto, di proprietà di un disoccupato trentenne di Favara. Le fiamme, sviluppatesi nella notte fra domenica e ieri in via Bivona, sono state domate e spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Dell’attività investigativa, indispensabile per fare chiarezza sull’accaduto, si stanno invece occupando i carabinieri della tenenza cittadina.

Le cause della scintilla iniziale, ieri, non risultavano essere chiare, motivo per il quale si parlava di “cause ancora in corso d’accertamento”. I militari dell’Arma della tenenza, dopo che i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme che avvolgevano e devastavano l’utilitaria, hanno subito sentito – come procedura investigativa esige il proprietario della macchina.

Fitto è, come sempre avviene in casi del genere, il riserbo investigativo. Sembra comunque essere certo un dettaglio, che non è affatto di poco conto: accanto alla Fiat Punto non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o altri elementi sospetti per poter parlare, fin da subito, di una matrice dolosa. Servirà del tempo affinché le indagini progrediscano per mettere dei punti fermi e dunque stabilire la natura dell’incendio.